HANOI, 29 NOV - Le indicazioni geografiche come strumento di crescita economica e di sviluppo sostenibile delle aree rurali, e la tutela della proprietà intellettuale come condizione per proteggere il valore dei prodotti di qualità. Sono stati questi i temi del workshop bilaterale 'Proteggere le origini, promuovere la crescita', ospitato venerdì a Casa Italia, ad Hanoi, e organizzato dall'ambasciata d'Italia in Vietnam nell'ambito dell'11/ma Settimana della Cucina italiana. Nel corso dell'evento il capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del ministero dell'Agricoltura, Felice Assenza, e il direttore generale dell'Ufficio vietnamita per la proprietà intellettuale, Luu Hoang Long, hanno firmato un piano operativo biennale per rafforzare la tutela delle Ig nei due Paesi, alla presenza dell'ambasciatore Marco della Seta e dei rappresentanti delle istituzioni europee e vietnamite, delle imprese e del settore della proprietà intellettuale. Secondo una nota del ministero, l'intesa dà attuazione al memorandum sulla cooperazione agricola firmato dal ministro Francesco Lollobrigida ad Hanoi il 1° marzo 2024 e prevede scambio di informazioni, formazione ed esperti, condivisione di buone pratiche nei controlli e nel contrasto agli usi illeciti, e sostegno ai titolari dei diritti nella gestione delle denominazioni protette. "Con questo piano operativo rafforziamo la cooperazione tra Roma e Hanoi", afferma il ministro nella nota. Cooperazione che si inserisce all'interno del quadro dell'accordo di libero scambio Ue-Vietnam (Evfta), in vigore dal 1° agosto 2020, che tutela 169 Ig europee (di cui 38 italiane) e 39 vietnamite. Il workshop è stato accompagnato da una vetrina di prodotti a Ig italiani e vietnamiti.
Italia-Vietnam, piano operativo per proteggere le indicazioni geografiche
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