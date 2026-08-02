ROMA, 02 AGO - "L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz". Lo riferisce l'agenzia Fars News, affiliata ai Guardiani della rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. La fonte ha affermato che lo Stretto rimarrà chiuso finché continueranno le "azioni ostili" degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della Marina iraniana delle Guardie Rivoluzionarie.
Iran, 'nessun accordo su Hormuz, lo Stretto resta chiuso'
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