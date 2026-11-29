MADRID, 29 NOV - Secondo il sondaggio di Sigma Dos per la tv pubblica spagnola Tve, sulle intenzioni di voto in Spagna, il partito popolare risulta il primo in parlamento con una forbice di 129-134 seggi, che con i 44-48 di Vox potrebbero superare la maggioranza assoluta di 176 seggi. I socialisti di Pedro Sanchez risultano seconda forza al Congresso con 119-124 seggi, mentre le sinistre alternative di Frente Amplio si fermano a 10-11 seggi. I catalani di Erc avrebbero 9-10 seggi.
Intention poll Spagna, per Tve Popolari-Vox verso la maggioranza assoluta
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