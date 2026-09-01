PALERMO, 01 SET - Un incendio sta interessando il quartiere Zappulla di Taormina. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria paramassi della via Garipoli, principale via di accesso dall'A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. È stato bloccato l'accesso ad alcune strade della zona a partire dall'Arco dei Cappuccini. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.
Incendio in quartiere di Taormina, fiamme minacciano abitazioni
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