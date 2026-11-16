BELGRADO, 16 NOV - Il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, affronterà al ballottaggio il co-leader del partito di sinistra Levica, Luka Mesec, dopo due decenni trascorsi alla guida della città. A riportarlo è l'agenzia di stampa slovena Sta. Si tratta di uno dei risultati più significativi delle elezioni amministrative tenutesi domenica in Slovenia. Oltre 1,6 milioni di elettori erano chiamati alle urne per eleggere sindaci e consiglieri in tutti i 212 comuni del Paese. Anche in altre città slovene, tra cui Maribor, Koper, Kranj e Nova Gorica, il 29 novembre si terrà il ballottaggio. Dei 212 comuni, 167 hanno eletto il proprio sindaco già al primo turno, mentre in 45 si andrà al ballottaggio. L'affluenza alle urne è stata di circa il 54%.
In Slovenia il sindaco di Lubiana Janković va al ballottaggio contro Mesec
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