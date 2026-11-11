QUITO, 10 NOV - In Ecuador si è concluso il coprifuoco notturno di 10 giorni in cinque delle 24 province del Paese. Il presidente Daniel Noboa ha annunciato i risultati dell'operazione, iniziata il primo novembre e terminata martedì, spiegando che le forze di sicurezza hanno arrestato oltre 2.600 persone e sequestrato due tonnellate e mezza di droga, come riporta l'agenzia Efe. Sono state inoltre effettuate oltre 50 perquisizioni nel corso di più di 2.900 operazioni, con il recupero di 750 veicoli. Il provvedimento, il quarto varato nel corso dell'anno, puntava a contrastare il crimine organizzato in zone ad alto indice di violenza. La misura ha permesso di catturare una fazione de Los Lobos, l'organizzazione criminale attualmente più estesa nel territorio. Noboa ha ringraziato la popolazione per il "sostegno" alla lotta contro la delinquenza "che è di tutti", sottolineando che ciò che è in gioco è "la tranquillità" delle famiglie. Il presidente aveva già dichiarato il conflitto armato interno nel 2024 per combattere le bande criminali, legate principalmente a narcotraffico e miniere illegali. Tuttavia, nonostante queste misure di emergenza, la nazione sudamericana ha chiuso il 2025 con il bilancio record di 9.284 omicidi.
In Ecuador si chiude il coprifuoco di 10 giorni con oltre 2.600 arresti
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