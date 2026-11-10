ROMA, 10 NOV - Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth terrà nella mattinata americana una conferenza stampa dopo che il deputato repubblicano Thomas Massie ha presentato ieri gli articoli di impeachment contro di lui. E' il suo primo faccia a faccia con i media dall'inizio di maggio.
Hegseth terrà oggi una conferenza stampa dopo la richiesta di impeachment
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