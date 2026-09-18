CARACAS, 18 SET - Nel quadro del secondo round di colloqui con il governo ad interim del Venezuela, i negoziatori dell'opposizione nel processo di transizione democratica avviato sotto la supervisione degli Stati Uniti, hanno informato oggi l'avvio della riforma che consentirà rinnovare l'attuale composizione della Corte Suprema, un passo considerato indispensabile per arrivare successivamente a nuove elezioni. "Con l'avvio del secondo ciclo del processo di dialogo tra il governo ad interim e l'Assemblea Nazionale del 2015 - riferisce un comunicato dell'opposizione guidata da Dinorah Figuera - informiamo il Paese che la riforma dell'Articolo 65 della Legge Organica del Tribunale Supremo di Giustizia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Ciò avvia formalmente la procedura per la nomina di tutti i magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia: un passo fondamentale per la trasformazione del sistema giudiziario". "Inoltre, le disposizioni approvate prevedono di procedere alla nomina dei nuovi vertici della direzione esecutiva della magistratura, dell'Ispettorato generale dei tribunali e della scuola nazionale della magistratura. il rinnovamento di questi organi ausiliari è essenziale per garantire l'indipendenza della magistratura, rafforzare il percorso di carriera dei magistrati e progredire verso un sistema giudiziario professionale e autonomo", conclude la nota.
Governo e opposizione concordano la riforma della Corte Suprema in Venezuela
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