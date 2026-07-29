ROMA, 29 LUG - Alcune esplosioni hanno colpito il porto egiziano di Damietta, sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà statunitense è stata colpita da un drone: lo riferisce la società britannica di sicurezza marittima Ambrey. Un incendio riguarderebbe anche due navi di stoccaggio di gas.
Gb, 'drone colpisce petroliera statunitense nel porto egiziano di Damietta'
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