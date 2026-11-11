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Falso allarme bomba in 300 scuole dell'Irlanda del Nord, alcune evacuate

LONDRA, 11 NOV - Oltre trecento scuole dell'Irlanda del Nord hanno ricevuto via email la minaccia di una bomba e alcune sono state evacuate. La polizia locale (Psni) ha confermato che si tratta di un falso allarme. Il messaggio, identico per tutti, è arrivato anche a istituti in Scozia. I controlli non hanno rilevato "nulla di anomalo" e l'invio è partito da fuori del Regno Unito, ha precisato la Psni. Un episodio analogo si era già verificato il 19 ottobre.

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