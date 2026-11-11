LONDRA, 11 NOV - Oltre trecento scuole dell'Irlanda del Nord hanno ricevuto via email la minaccia di una bomba e alcune sono state evacuate. La polizia locale (Psni) ha confermato che si tratta di un falso allarme. Il messaggio, identico per tutti, è arrivato anche a istituti in Scozia. I controlli non hanno rilevato "nulla di anomalo" e l'invio è partito da fuori del Regno Unito, ha precisato la Psni. Un episodio analogo si era già verificato il 19 ottobre.
Falso allarme bomba in 300 scuole dell'Irlanda del Nord, alcune evacuate
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