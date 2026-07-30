ISTANBUL, 30 LUG - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la Turchia vuole "svolgere un ruolo attivo" per proteggere la sovranità del Libano, nel contesto del ritiro del contingente delle Nazioni Unite Unifil, che dovrebbe iniziare dopo la fine dell'anno ed essere completato entro il 2027. "A seguito del ritiro dell'attuale forza internazionale, la Turchia desidera svolgere un ruolo attivo in tutte le iniziative volte a salvaguardare la sovranità del Libano", ha affermato il leader turco, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente libanese, Joseph Aoun, ad Ankara. Secondo quanto riferisce Anadolu, Erdogan ha anche affermato che la Turchia è pronta a fornire "tutto il sostegno possibile" per la ricostruzione del Libano meridionale, colpito dagli attacchi israeliani. Esprimendo condoglianze per le vittime libanesi dei raid israeliani in Libano, e pronta guarigione ai feriti, Erdogan ha sottolineato il "fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale del nostro amico e fratello Libano" da parte di Ankara.
Erdogan, 'vogliamo svolgere un ruolo per difendere il Libano dopo il ritiro Unifil'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiISTANBUL
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...