IL CAIRO, 29 LUG - Il ministro egiziano del Petrolio, Karim Badawi, si è recato nel porto di Damietta a seguito di una esplosione e un incendio per monitorare la situazione, confermando che l'incidente non ha provocato feriti né vittime e che le fiamme sono state domate. L' incendio - ha precisato - si è verificato "a bordo di un impianto di gassificazione e di un serbatoio di stoccaggio situati nel porto di Damietta", e la situazione è stata gestita "senza indugio" e secondo protocolli. "L'incidente - aggiunge la nota - non ha provocato feriti né vittime e le squadre di emergenza stanno collaborando con i servizi tecnici competenti per svolgere le operazioni e adottare le misure necessarie in conformità con le normative vigenti. Sono in corso le procedure per valutare l'impatto dell'evento". Il ministro ha anche esortato i media e gli utenti dei social media "a fare affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal ministero", confermando al contempo che "continua a monitorare la situazione in tempo reale e comunicherà tempestivamente eventuali nuovi sviluppi".
Egitto, 'sul porto di Damietta nessun drone, fiamme domate'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiIL CAIRO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...