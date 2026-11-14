NEW YORK, 14 NOV - I voli stanno gradualmente tornando alla normalità e c'è uno stretto coordinamento con le compagnie aeree per favorire la ripresa delle operazioni. Lo ha detto il segretario ai Trasporti Sean Duffy su X, sottolineando però che i ritardi e le cancellazioni proseguiranno con i voli che devono essere riprogrammati.
Duffy, 'voli ritornano gradualmente alla normalità, ma ritardi proseguono'
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