ROMA, 02 AGO - Due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un incendio boschivo nella zona di Psatha, a ovest di Atene, ha riferito il servizio antincendio. "Le squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente mobilitate per localizzare e assistere gli equipaggi", ha aggiunto.
Due elicotteri antincendio si sono scontrati in Grecia
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