BOGOTÁ, 11 OTT - Voli clandestini verso il Venezuela, trasporto di stupefacenti su velivoli ufficiali, movimentazioni di denaro contante e sospetti legami con una rete di traffico d'armi: sono le pesanti accuse rivolte da Eva Ferrer, consigliera dell'ex presidente di sinistra colombiano Gustavo Petro, contro l'allora 'first lady,' Verónica Alcocer. Le denunce, riportate dalla rivista 'Semana', hanno suscitato la dura reazione dell'attuale presidente, Abelardo de la Espriella. Il leader di destra ha annunciato di aver ordinato al comandante dell'Aeronautica militare, Juan Jaime Martínez Ossa, di condurre un'inchiesta approfondita per chiarire i fatti emersi sui media in merito a presunte operazioni irregolari e al possibile coinvolgimento di membri delle forze armate. Attraverso il suo account X, il capo dello Stato ha dichiarato che l'Ispettorato generale dell'aeronautica e le unità di controspionaggio si occuperanno degli accertamenti riguardanti il personale, in servizio ed ex, delle unità coinvolte presso il Comando di trasporto aereo militare (Catam). De la Espriella ha inoltre sollecitato la Procura generale, la Corte suprema e le autorità degli Stati Uniti "a prendere nota delle informazioni riportate dalla stampa e a condurre le relative indagini".
Droga su voli militari, sotto accusa l'ex 'first lady' colombiana
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOGOTÁ
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...