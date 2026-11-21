GROSSETO, 21 NOV - Sulla morte di Gianni De Gennaro la procura di Grosseto apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Lo si apprende mentre prosegue il sopralluogo degli inquirenti nella casa vicino a Magliano in Toscana dove è stato trovato morto l'ex capo della polizia.
De Gennaro: Procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio
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