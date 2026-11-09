BRASILIA, 09 NOV - La Norvegia donerà circa 57 milioni di euro (350 milioni di real) al Fondo Amazzonia, strumento creato nel 2008 per finanziare progetti di tutela della foresta pluviale e contrasto alla deforestazione. L'annuncio è stato dato lunedì 9 novembre dall'ambasciata norvegese a Brasilia, che ha motivato la decisione con i "risultati raggiunti dal Brasile" nella protezione ambientale. La contribuzione norvegese si basa sui risultati ottenuti dal Brasile e rafforza la partnership di lungo periodo tra i due Paesi per la protezione della più grande foresta tropicale del mondo", si legge nella nota diffusa dalla rappresentanza diplomatica. Il Fondo Amazzonia raccoglie contributi finanziari da Paesi stranieri e li destina a iniziative per il controllo della deforestazione, la conservazione degli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile nella regione amazzonica. La Norvegia è uno dei principali sostenitori internazionali dello strumento, che punta a legare i finanziamenti ai risultati conseguiti nella riduzione della perdita di foresta.
Dalla Norvegia 57 milioni di euro al Fondo Amazzonia per la tutela della foresta
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