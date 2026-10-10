ISTANBUL, 10 OTT - La Turchia ha vietato l'uso dei social network ai minori di 15 anni, unendosi a un numero crescente di paesi nel mondo impegnati a proteggere bambini e adolescenti dai rischi legati a queste piattaforme. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la decisione dopo l'approvazione di una legge in Parlamento ad aprile. Entrerà in vigore il 1° novembre. I fornitori di social network devono «adottare le misure tecniche e amministrative necessarie, compresa la verifica dell'età, per garantire» la protezione dei giovani, recita il testo. «Non può essere offerto alcun servizio che possa provocare dipendenza nei bambini», aggiunge in particolare. Sempre più paesi nel mondo hanno iniziato, o stanno valutando, di vietare i social network ai bambini, per proteggerli dai rischi legati al digitale: dipendenza dagli schermi, mancanza di sonno, bullismo, disturbi alimentari, ecc. La legge interviene tuttavia in un periodo di restrizioni alla libertà di espressione in Turchia, negli ambienti Lgbt, nei media e nella sfera politica. Nelle ultime settimane sono stati bloccati numerosi account sui social network.
Dal 1 novembre in Turchia vietato l'uso dei social ai minori di 15 anni
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