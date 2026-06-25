ROMA, 25 GIU - "Le parole 'a caso' del segretario Generale della Nato, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale". Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.
Crosetto, con parole a caso di Rutte rischio conseguenze internazionali
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