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Crollo durante ristrutturazione, morti due operai nell'Aquilano

L'AQUILA, 11 NOV - Due operai sono morti nel crollo durante i lavori di ristrutturazione di palazzo Paolini a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila: la struttura era puntellata a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco che stanno scavando alla ricerca di un altro operaio. Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai, tre dei quali sono scampati al crollo e stanno assistendo attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

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