NEW DELHI, 11 NOV - L'ex premier pachistano Imran Khan "è stato trasferito dal carcere di Adiala, a Rawalpindi, all'ospedale Pims di Islamabad nella notte tra il 10 e l'11 novembre, per una visita medica e un trattamento oculistico di follow-up" ed è stato dimesso intorno alle 2.30 del mattino: lo afferma l'ospedale in un comunicato stampa scrivono diversi media pachistani e l'Afp. Il partito di Khan, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), ha denunciato che il ricovero "solleva interrogativi profondamente preoccupanti riguardo alla sua salute... e alla trasparenza che circonda le sue condizioni", riporta l'Afp. Mentre, secondo il giornale Dawn, il partito d'opposizione ha ribadito la richiesta che Khan sia trasferito nella clinica privata Shifa International Hospital "con un'attuazione immediata e integrale dell'ordinanza della Corte suprema del 18 agosto 2026" che Pti accusa il governo pachistano di non aver rispettato. Secondo il partito, il tribunale aveva ordinato il ricovero di Khan allo Shifa International Hospital, ma l'ex premier è stato portato in un ospedale pubblico per una visita medica e poi riportato in carcere. Imran Khan, ex giocatore di cricket, è stato premier dal 2018 al 2022, quando ha perso la guida del governo dopo una mozione di sfiducia del Parlamento sullo sfondo di contrasti con i vertici dell'esercito. Dopo che ha perso il potere, gli sono state rivolte accuse che lui e i suoi sostenitori definiscono di natura politica, e lo scorso dicembre lui e sua moglie sono stati condannati a 17 anni di reclusione per accuse di "frode" che loro dicono infondate.
'Controllo medico per l'ex premier pachistano in carcere'
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