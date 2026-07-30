CUNEO, 30 LUG - Un contributo economico dalle aziende per contenere l'avanzata della Peste suina africana. L'idea arriva da Confagricoltura Cuneo, attraverso una lettera firmata dal presidente Enrico Allasia e dal direttore Roberto Abellonio. "Abbiamo interpellato i nostri associati del comparto - dicono i vertici dell'organizzazione agricola - chiedendo la loro disponibilità a sostenere, attraverso una forma volontaria di contribuzione, un piano straordinario di incentivazione degli abbattimenti dei cinghiali, finalizzato a rafforzare l'attività dei selecontrollori e a proteggere il territorio prima che il virus raggiunga il cuore del distretto suinicolo provinciale". Desta preoccupazione, in provincia, il passaggio di 22 comuni dalla zona libera alla zona di restrizione I che coinvolge circa 48.000 suini, di cui 25.600 animali da ingrasso e circa 22.000 capi negli allevamenti da riproduzione. "La nostra iniziativa, - aggiunge Allasia - se valutata positivamente dalle aziende, sarà sottoposta nelle prossime settimane alle istituzioni competenti per valutarne la concreta attuazione".
Contributi da aziende per la lotta alla Psa, la proposta dal Cuneese
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