VICENZA, 20 SET - Incidente poco dopo mezzanotte, a Ponte di Barbarano, frazione del comune di Barbarano Mossano in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 15 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'auto lungo Rivera Berica. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le indagini sulla ricostruzione del sinistro sono affidate ai carabinieri.
Ciclista di 15 anni investito da un'auto, è gravissimo
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