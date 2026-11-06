WASHINGTON, 06 NOV - La Casa Bianca assicura che la giustizia americana finirà per dare "pienamente" ragione a Donald Trump sul suo arco di trionfo. Lo ha detto il portavoce Davis Ingle dopo la bocciatura da parte di un giudice del progetto tanto voluto dal presidente. Definendo la giudice che ha fermato i lavori una "militante", Ingle si è detto certo che "la giustizia finirà per darci pienamente ragione e non vediamo l'ora che questo magnifico arco venga costruito".
Casa Bianca assicura, la giustizia ci darà ragione sull'arco, lo costruiremo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...