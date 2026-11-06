Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Casa Bianca assicura, la giustizia ci darà ragione sull'arco, lo costruiremo

WASHINGTON, 06 NOV - La Casa Bianca assicura che la giustizia americana finirà per dare "pienamente" ragione a Donald Trump sul suo arco di trionfo. Lo ha detto il portavoce Davis Ingle dopo la bocciatura da parte di un giudice del progetto tanto voluto dal presidente. Definendo la giudice che ha fermato i lavori una "militante", Ingle si è detto certo che "la giustizia finirà per darci pienamente ragione e non vediamo l'ora che questo magnifico arco venga costruito".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...