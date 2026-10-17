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Bucarest, abbattuti due droni nel nostro spazio aereo

BUCAREST, 17 OTT - La Romania ha abbattuto due droni nel suo spazio aereo sul Mar Nero. Lo afferma il ministero della Difesa. "Due droni sono stati intercettati e abbattuti pochi minuti fa da piloti militari rumeni sul Mar Nero, pochi istanti dopo essere entrati illegalmente nel nostro Paese", ha scritto su Facebook il ministro della Difesa Radu Miruta in quello che è l'ultimo di una serie di attacchi simili che si ritiene siano una conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina.

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