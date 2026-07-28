ROMA, 28 LUG - "Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani sui fondi Safe. Non c'è nessuna decisione sul loro utilizzo o meno e deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza". Lo scrive su X il senatore della Lega Claudio Borghi, intervenendo sull'utilizzo delle risorse Ue per la difesa. "'Prenotazione' dei 15 miliardi è, come è noto, solo una manifestazione di interesse", aggiunge.
Borghi (Lega), 'nessuna decisione sul Safe, si esprimerà il Parlamento'
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