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Borghi (Lega), 'nessuna decisione sul Safe, si esprimerà il Parlamento'

ROMA, 28 LUG - "Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani sui fondi Safe. Non c'è nessuna decisione sul loro utilizzo o meno e deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza". Lo scrive su X il senatore della Lega Claudio Borghi, intervenendo sull'utilizzo delle risorse Ue per la difesa. "'Prenotazione' dei 15 miliardi è, come è noto, solo una manifestazione di interesse", aggiunge.

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