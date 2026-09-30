LA PAZ, 29 SET - La Bolivia creerà due unità d'élite antidroga nelle aree vicine al confine con il Brasile, con il sostegno degli Stati Uniti, per contrastare la violenza attribuita alle organizzazioni legate al narcotraffico. Lo ha annunciato il ministro del Governo, Marco Antonio Oviedo, in dichiarazioni riportate da Efe, spiegando che le unità saranno installate nei dipartimenti di Santa Cruz e Beni e potranno contare su istruttori stranieri. Una delle due potrebbe sorgere a San Ignacio de Velasco o San Matías, nel dipartimento di Santa Cruz, mentre l'altra sarebbe a Santa Ana del Yacuma, nel dipartimento di Beni. Oviedo ha inoltre annunciato un incontro con le autorità brasiliane per rafforzare il coordinamento tra le polizie e i sistemi di intelligence. L'annuncio arriva dopo una missione del governo boliviano a Washington, dove una delegazione ha incontrato rappresentanti dei dipartimenti di Stato, della Guerra e del Tesoro, nonché della Dea, l'agenzia antidroga statunitense.
Bolivia, due unità d'élite antidroga al confine con il Brasile con l'aiuto degli Usa
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