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Balli di gruppo e risate, l'attesa dei No Tav bloccati in strada

VENAUS, 02 AGO - Balli di gruppo, grazie a una potente cassa audio con microfono posizionata in strada, tra risate, clacson e bandiere. È anche questa l'attesa dei militanti No Tav che hanno lasciato il presidio di Venaus e che sono ancora bloccati lungo la provinciale 210. La polizia, schierata con il reparto mobile, intende lasciarli passare solo dopo l'identificazione. Sono una quarantina i veicoli fermi in coda, compresi quelle di giornalisti e troupe televisive. La fila è chiusa da alcune pattuglie dei carabinieri.

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