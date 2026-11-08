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Axios, Trump ha chiesto a Netanyahu di procedere sul piano per Gaza

WASHINGTON, 08 NOV - Donald Trump ha detto al premier israeliano Benyamin Netanyhau di andare avanti nell'adottare misure per attuare il piano di pace a Gaza. Lo riporta Axios citando due fonti a conoscenza dei contenuti del colloquio telefonico fra i due leader di giovedì scorso. Il piano è rimasto sospeso per mesi a causa delle elezioni in Israele ma ora Trump spinge affinché proceda a prescindere da chi sarà al potere in Israele. Alla telefonata erano presenti anche gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.

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