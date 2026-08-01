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Attacco su Kiev, il bilancio delle vittime sale a nove morti

KIEV, 01 AGO - Sale ad almeno nove morti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini. "Nove persone sono state uccise e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con missili balistici", hanno specificato.

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