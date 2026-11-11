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Allarmi bomba nelle scuole, Meloni convoca una riunione alle 16

ROMA, 11 NOV - A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

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