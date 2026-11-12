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Allarmi bomba: Meloni al tavolo con le opposizioni fa appello all'unità

ROMA, 12 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione, sul finale del suo intervento al tavolo con i leader dell'opposizione sugli allarmi bomba avrebbe fatto un appello all'unità a tutte le forze politiche. Alla riunione sono presenti i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, i leader del centrosinistra (Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi, Carlo Calenda, Matteo Renzi) e Edoardo Ziello in rappresentanza di Futuro Nazionale.

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