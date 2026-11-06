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++ Ai domiciliari per corruzione ex vicepresidente Regione Sicilia Armao ++

PALERMO, 06 NOV - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex vicepresidente della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, accusato di corruzione. La decisione segue l'interrogatorio preventivo dell'indagato. Secondo i pm di Palermo, sfruttando i suoi ruoli di esperto del presidente della Regione e di presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, attraverso il suo complice, l'avvocato Pierluigi Matta, avrebbe intascato soldi da alcuni imprenditori in cambio di favori.

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