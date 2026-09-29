BERLINO, 29 SET - Il partito tedesco di estrema destra AfD sta organizzando un forum con la Russia e gli Stati Uniti per il 2027 per discutere la ripresa del progetto Nord Stream e la cooperazione economica. Markus Frohnmaier, vicecapogruppo parlamentare dell'AfD, ha affermato che il suo partito è in contatto con Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, in merito all'evento. La copresidente dell'AfD Alice Weidel ha chiesto da tempo la fine del boicottaggio delle importazioni di petrolio e gas dalla Russia. All'inizio di giugno Frohnmaier si è recato in Russia e ha incontrato Alexey Miller, amministratore delegato del gruppo energetico russo Gazprom, con il quale ha sollecitato la riapertura del gasdotto Nord Stream. I piani sono stati aspramente criticati da altri partiti tedeschi, come i Verdi e la Cdu.
AfD vuole riaprire dossier Nord Stream, previsto forum con Usa e Russia nel 2027
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