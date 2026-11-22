Voyager 1 è ormai a un giorno luce dalla Terra. Un giorno intero, alla velocità di 300.000 chilometri al secondo, per raggiungere una piccola macchina lanciata dall’uomo nel 1977. È difficile immaginare qualcosa di più vicino al sublime di Kant. Nella «Critica della capacità di giudizio» il sublime nasce quando l’immensità della natura travolge la nostra immaginazione. Possiamo calcolare un giorno luce, ma non possiamo davvero rappresentarcelo. La mente vacilla davanti all’infinito, eppure la ragione riesce a pensarlo.
Voyager 1 incarna questo paradosso: siamo minuscoli nell’universo, ma capaci di comprenderne le leggi e di spingere un frammento della nostra intelligenza oltre i confini del sistema solare. Torna allora la celebre frase kantiana: «Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me». Due immensità: quella del cosmo, che ci ridimensiona, e quella della coscienza, che ci restituisce dignità.
Un giorno Voyager tacerà, ma continuerà a viaggiare nel silenzio, forse oltre la memoria stessa dell’umanità. E qui sta la vertigine più profonda: non nella distanza raggiunta, ma nel fatto che una creatura così fragile abbia saputo concepire quel viaggio.