Libri distrutti per addestrare l’Intelligenza artificiale. Di questa pratica si è scritto molto, in questi mesi, sulla scorta di inchieste giornalistiche che hanno fatto emergere il fenomeno. Volumi – spesso fondi di magazzino – vengono acquistati in grandi quantità e scansionati, staccandone le pagine, per «dare in pasto» le informazioni che contengono a modelli di IA in via di sviluppo.
Questa settimana il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato un articolo in cui si racconta dei molti ordini ricevuti da librerie italiane dalla stessa società: nei venditori è sorto il sospetto che lo scopo dietro gli acquisti fosse quello di istruire l’AI con i molti libri comprati. Distruggendoli. Le opinioni divergono: quei volumi da anni giacevano in magazzino – dice un libraio –, ma forse sarebbe stato preferibile donarli a una biblioteca, commenta un altro.
Certo nessuno rimane indifferente di fronte all’ipotesi che il prodotto che vende possa essere distrutto. Eppure istruire l’AI, si potrebbe ribattere, è pur sempre un’attività rivolta al progresso. E al progresso non serve forse anche l’istruzione che viene dai libri? Ma il libro ha un valore simbolico forte, molto particolare. E anche l’AI, in fondo, non fa sempre pensare al progresso.