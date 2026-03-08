Giornale di Brescia
Abbonati
In poche paroleItalia e Estero

L’aereo abbattuto, specchio dei tempi mutati

Gianluca Gallinari
Il velivolo iraniano colpito in questi giorni da un F-35 israeliano è uno Yak-130: ha una storia singolare che rivela quanto siano cambiati gli scenari globali
Uno Yak-130
Uno Yak-130
AA

In questi giorni di guerra, non è passato sotto silenzio il primo abbattimento in un duello aereo compiuto da un F-35 (israeliano), lo stesso caccia Usa di 5ª generazione dei Diavoli Rossi di Ghedi. Meno si è detto sull’aereo abbattuto: uno Yak-130, velivolo dalla storia singolare che rivela quanto rapidamente in pochi anni siano mutati gli scenari globali.

Concepito come addestratore e velivolo da supporto tattico, nacque da un’istanza delle forze armate di Mosca che ne affidarono lo sviluppo alla russa Yakolev all’indomani della caduta dell’Urss (’93). Nel progetto fu presto coinvolta l’italiana Aermacchi (poi confluita in Alenia, oggi parte di Leonardo), che mirava a un addestratore per i jet Nato del futuro (F-35 incluso). La partnership si arenò nel 1999: troppo prematuri i tempi per condividere logiche e tecnologie di due universi per decenni contrapposti.

L'M-346 «Master» nella futura livrea delle Frecce Tricolori - Immagine tratta dal video di @pininfarinaofficial
L'M-346 «Master» nella futura livrea delle Frecce Tricolori - Immagine tratta dal video di @pininfarinaofficial

Dal punto in cui erano arrivate insieme, le due aziende svilupparono ciascuna un proprio velivolo: a Mosca nacque lo Yak-130 (fornito all’Iran dal 2023), in Italia l’M-346 «Master», l’aereo su cui si formano i nostri piloti di caccia e su cui a breve voleranno le Frecce Tricolori.

A un occhio non esperto possono sembrare lo stesso velivolo. Con l’ala alta e le forme del paradosso: specchio di un tempo in cui la Russia post-sovietica pareva vicina al punto da condividere con essa progetti militari e non una minaccia per quell’Europa che ancora fatica a costruire una difesa comune.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco IranF-35Yak-130
Icona Newsletter

@Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario