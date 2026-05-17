Giornale di Brescia
Abbonati
In poche parole
In poche paroleGDB+

Calcio e tennis a Roma nello stesso giorno? Che fatica...

Per evitare questa scomoda sovrapposizione sarebbe bastato inserire un «paletto» alla stesura dei calendari, proprio come avviene per il Sei Nazioni di rugby
Gianluca Magro

Gianluca Magro

Caposervizio

Una veduta aerea dello stadio Olimpico
Una veduta aerea dello stadio Olimpico

Magari sarà una «domenica lunatica» come quella di Vasco Rossi, o che «non finisce mai» vista dalla prospettiva di Antonello Venditti. Però finalmente è domenica, giorno in cui si chiude una settimana di polemiche tra calcio (soprattutto) e tennis (di riflesso) che, se possibile, hanno allontanato ancor di più il mondo reale da quello del pallone.

Colpa di un derby, quello romano, fissato nello stesso giorno della finale degli Internazionali. Distanza Centrale del Foro Italico-stadio Olimpico: 5 minuti a piedi se ci si ferma a mangiare pane e porchetta con birra. Rischi connessi ad ordine pubblico e viabilità? Altissimi. Che Sinner arrivasse in finale era prevedibile, che fosse una follia far cadere Roma-Lazio nello stesso giorno anche.

Bastava inserire il «paletto» alla stesura dei calendari in estate come avviene per il Sei Nazioni di rugby. «Il 17 maggio no derby di Roma», e ci si risparmiava giorni di «giochiamo domenica alle 12.30, no lunedì alle 20.45, no domenica alle 12», con ricorsi al Tar (che non decide) annesso. Giusto perché non solo il calcio faccia la parte del brutto e cattivo: Darderi ha chiuso i quarti di finale oltre le due di notte... Ah, buona domenica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
derbycalciotennispolemicheRoma

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&FuturaSostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&Futura

Appuntamento il 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento.

ISCRIVITI
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ