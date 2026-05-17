Calcio e tennis a Roma nello stesso giorno? Che fatica...

Magari sarà una «domenica lunatica» come quella di Vasco Rossi, o che «non finisce mai» vista dalla prospettiva di Antonello Venditti. Però finalmente è domenica, giorno in cui si chiude una settimana di polemiche tra calcio (soprattutto) e tennis (di riflesso) che, se possibile, hanno allontanato ancor di più il mondo reale da quello del pallone.

Colpa di un derby, quello romano, fissato nello stesso giorno della finale degli Internazionali. Distanza Centrale del Foro Italico-stadio Olimpico: 5 minuti a piedi se ci si ferma a mangiare pane e porchetta con birra. Rischi connessi ad ordine pubblico e viabilità? Altissimi. Che Sinner arrivasse in finale era prevedibile, che fosse una follia far cadere Roma-Lazio nello stesso giorno anche.