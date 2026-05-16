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Internazionali, Sinner batte Medvedev dopo la ripresa e va in finale

L’azzurro accede all’ultimo atto per il secondo anno consecutivo: il match era stato interrotto ieri per pioggia al terzo set, sul 4-2 per Jannik. Sarà Ruud a contendergli il titolo
L'esultanza di Sinner - Foto Ansa/Alessandro Di Meo © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Sinner - Foto Ansa/Alessandro Di Meo © www.giornaledibrescia.it

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli Internazionali di Roma, per il secondo anno consecutivo. Alla ripresa della semifinale, interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l’azzurro, Sinner ha chiuso l’incontro 6-2 5-7 6-4. In finale, domani, sfiderà il norvegese Casper Ruud.

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2026

I numeri

Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l’altoatesino, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui c’era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013).

È poi la 28esima vittoria di fila – 33esima nei 1000 – per il fuoriclasse azzurro, che in finale se la vedrà con Ruud per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Jannik SinnertennisInternazionali di tennisDaniil Medvedev
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