Internazionali, Sinner batte Medvedev dopo la ripresa e va in finale

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli Internazionali di Roma, per il secondo anno consecutivo. Alla ripresa della semifinale, interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l’azzurro, Sinner ha chiuso l’incontro 6-2 5-7 6-4. In finale, domani, sfiderà il norvegese Casper Ruud .

I numeri

Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l’altoatesino, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui c’era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013).

È poi la 28esima vittoria di fila – 33esima nei 1000 – per il fuoriclasse azzurro, che in finale se la vedrà con Ruud per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta.