Veneto e Friuli-Venezia Giulia, una macroregione trainante tra vocazione internazionale e sfida demografica. Morosin (LVR): “Comuni al centro della nostra progettualità. La fusione gioverà al Friuli-Venezia Giulia, al Veneto e allo Stato.”
Comunicato Stampa: Veneto e Friuli-Venezia Giulia, macroregione trainante: vocazione internazionale e sfida demografica
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