Un caffè rovesciato sul tappeto, le impronte di un amico a quattro zampe sul divano o una macchia sul sedile dell’auto sono piccoli imprevisti che accompagnano la vita di tutti i giorni, ma che spesso richiedono tempo e attenzione. Per affrontarli con maggiore semplicità, Tineco ha ampliato la propria gamma dedicata alla cura della casa con CARPET ONE Spot DualHeat , il nuovo dispositivo per la pulizia mirata di tappeti, tappezzeria e altre superfici.
Comunicato Stampa: Tineco presenta CARPET ONE Spot DualHeat: acqua calda, vapore e asciugatura rapida per i tessuti
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