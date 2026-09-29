Milano, 29.09.2026 – Dermatiti ricorrenti, otiti che tornano ogni pochi mesi, disturbi intestinali, cistiti nei gatti anche giovani: sono segnali che molti proprietari di cani e gatti finiscono per considerare quasi “normali”, senza sempre collegarli a ciò che entra ogni giorno nella ciotola.
Comunicato Stampa: Sabrina Bonato lancia il Bestseller “Sani Per Natura”
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