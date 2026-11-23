In Italia il credito al consumo presenta andamenti diversi a seconda del prodotto. Nel confronto tra maggio 2025 e maggio 2026, il BNPL cresce del 40,2%, registrando la seconda crescita più alta tra i paesi monitorati (Australia a +115,7% e Germania a +16,8%). In crescita anche i prestiti personali dell’11,7%, una tendenza comune a tutti e sei i mercati europei inclusi nell’analisi. Carte di credito e credito revolving registrano un aumento dello 0,8%. Diminuiscono invece del 6% i finanziamenti erogati presso il punto vendita (POS) e del 5,2% i mutui.
Comunicato Stampa: Osservatorio Internazionale Experian: il BNPL tra i segmenti più dinamici del mercato globale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...