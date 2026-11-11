Mumbai, 10 novembre 2026: Larsen & Toubro (L&T) ha completato nel settembre 2026 la fabbricazione e la consegna di 110 moduli, per un peso complessivo di circa 64.000 tonnellate metriche, destinati al Project CERES, il più grande impianto di produzione di urea dell'Australia, con una capacità prevista di 2,3 milioni di tonnellate all'anno (MTPA). Il progetto è sviluppato da Perdaman Chemicals e Fertilisers a Karratha, nell'Australia Occidentale, ed è realizzato dalla joint venture tra l'italiana Saipem e Clough.
Comunicato Stampa: LT ha consegnato 110 moduli per il maxi-impianto di urea in Australia realizzato da Saipem e Clough
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...