Cosenza, 23 novembre 2026– Si è svolto oggi, nel Salone Eventi della Camera di Commercio di Cosenza, il laboratorio “BenEssere Giovani – Hikikomori: comprendere il fenomeno, costruire nuove possibilità di intervento”, una giornata di confronto dedicata al fenomeno del ritiro sociale volontario tra adolescenti e giovani. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti del mondo della scuola, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e operatori educativi, con la partecipazione diHikikomori Italia Genitori ETS.
Comunicato Stampa: Hikikomori, la Camera di Commercio di Cosenza promuove ascolto e consapevolezza
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