Milano, 29.11.2026 – Può un settore maturo come quello del vino dare vita a nuovi segmenti di mercato e a nuovi modelli di business? Ne abbiamo parlato con Gaetano Lanza , imprenditore, formatore,autoree ideatore dell’ Enoturismo Urbano . Un’intervista all’autore Bestseller Amazon e 1° classificato al Concorso Letterario “50 Sfumature di Pinot Noir” per approfondire una visione imprenditoriale maturata in quasi trent’anni di attività, che restituisce valore e significato alla parola “esperienza”, riportandolaal centro di un modello di business dalle ambizioni internazionali, capace di coniugare cultura del vino, eccellenze gastronomiche, innovazione, tecnologia e relazioni umane.
Comunicato Stampa: Gaetano Lanza: “Enoturismo Urbano, il futuro del vino in città”
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