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Comunicato Stampa: CRV - Presentato evento "L’Impresa della Bellezza", dal 13 ottobre al Teatro Comunale di Vigonza

‘L’Impresa della Bellezza - Il Made in Italy fra Letteratura, Arte e Impresa’ e progetto ‘Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto’. Morosin (LVR): “La bellezza deve diventare un nuovo patrimonio immateriale e un veicolo di turismo, di conoscenza e di studio delle nostre radici.”

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