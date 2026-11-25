Dal 25 al 27 novembre a Verona, sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo delle imprese si confrontano sulle principali sfide del Paese. “Cara Italia – I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica” è il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, accompagnando le tre giornate di confronto sui temi strategici per il futuro delle città e delle comunità.
Comunicato Stampa: ASI ALL'ASSEMBLEA ANCI CON IL PROGETTO "COMUNI AMICI DEI VEICOLI STORICI"
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...