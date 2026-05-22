Giovani e scuola, crescono incertezze e sfiducia nel sistema

Prendere le ambizioni, le perplessità e le paure dei giovani alle prese con un mondo in continuo cambiamento e metterle sotto le luci di un palcoscenico. No, non è un’utopia, ma il nuovo progetto dell’ Hub della Conoscenza , ente particolarmente attivo sul territorio bresciano – e non solo – che, dopo aver somministrato un sondaggio agli studenti di molteplici scuole lombarde e aver ottenuto più di 6000 risposte , ne ha annunciato l’esito all’ Itas di Trento in occasione del Festival dell’Economia .

All’evento hanno presenziato anche gli alunni degli istituti Grazio Cossali di Orzinuovi , Capirola di Leno e Bonsignori di Remedello .

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Le paure dei giovani tra scuola, guerre e instabilità

La sentenza espressa dal questionario è scomoda, ma molto potente: il frenetico cambiamento degli scenari tecnologici, sociali e geopolitici ha indotto molti giovani ad approcciarsi al futuro in punta di piedi, denotando una sorta di insicurezza strutturale e diffusa.

Queste incertezze permeano ogni sfera del benessere individuale: quasi il 45% degli intervistati ha indicato l’instabilità come la preoccupazione più soffocante, mentre il 44% mette in dubbio l’utilità dell’istruzione scolastica – e del suo sistema di valutazione, rigettato dal 60% – in ambito lavorativo.

Come se non bastasse, l’imperversare di segnali che fanno pensare a nuove guerre e crisi economiche non lascia tranquilli rispettivamente l’80% e il 65% dei ragazzi.

Un’immagine diversa delle nuove generazioni

I risultati emersi dal sondaggio stravolgono molte convinzioni dell’immaginario collettivo, accentuando il disorientamento quando si parla di problematiche giovanili. Le nuove generazioni, infatti, non si sono dimostrate incompetenti – o peggio ancora disinteressate – rispetto alle odierne questioni geopolitiche, al progresso tecnologico e al continuo mutare delle dinamiche sociali. Semmai, si sono dichiarate sopraffatte da un’incessante raffica di informazioni con cui nemmeno le istituzioni riescono davvero a stare al passo.

Giuliano Noci, professore del Politecnico di Milano e direttore dell’Hub della Conoscenza, ha affrontato questa necessità di accompagnamento in modo pragmatico: «Se l’età media dei decisori del Paese è elevata, questi saranno meno propensi a investire nei giovani, in quanto misureranno il vantaggio portato loro dagli investimenti in base alla propria prospettiva».

Il noto ingegnere gestionale ha poi delineato gli obiettivi dell’organizzazione: «L’Hub della Conoscenza sta dedicando un’attenzione particolare allo sviluppo della proattività dei ragazzi, talvolta inibita dalla tecnologia».

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L’intelligenza artificiale vista dai giovani

A rispondere ai dubbi degli alunni sull’intelligenza artificiale, invece, ci ha pensato l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera: «Se all’IA non aggiungete nulla, sarete sostituibili. Usatela alla grandissima, perché è uno strumento formidabile».

Gli spunti per smontare questa sorta di «pessimismo storico» e costruire un futuro più sostenibile, dunque, non mancano e, soprattutto, arrivano direttamente dalla voce dei più giovani.

Lanfranco Sanzeni, redazione Young Voices

IIS Grazio Cossali di Orzinuovi