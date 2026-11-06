«La sfida è innovare e qui la banca può avere un ruolo importante»

L’innovazione non è più una scelta, ma una condizione per continuare a competere. Dalla manifattura all’agricoltura, dal turismo all’artigianato, le imprese bresciane sono chiamate a investire in tecnologia, efficienza e competenze. Una trasformazione che richiede risorse, capacità di pianificazione e strumenti finanziari adeguati. Il ritorno dell’iperammortamento, con un orizzonte fino al 2028, rappresenta un’opportunità da inserire in una strategia di sviluppo. Ne parliamo con Massimiliano Bolis, direttore generale di Bcc Garda.
Direttore Bolis, quale scenario emerge dal vostro osservatorio sul territorio?
Incontriamo imprenditori, artigiani, agricoltori e operatori del turismo, ascoltiamo i loro progetti e conosciamo i conti delle loro aziende. La provincia di Brescia ha un tessuto produttivo tra i più articolati del Paese: dalla meccanica alla siderurgia, dall’agroalimentare al turismo, poi nautica, commercio e servizi. Comparti diversi, accomunati da una cultura del lavoro che ha attraversato crisi finanziaria, pandemia, shock energetico e tensioni geopolitiche senza perdere vitalità. Oggi però la partita cambia. Si gioca su tecnologia, innovazione, tecnica e precisione, ma soprattutto sulle risorse necessarie per realizzare le idee. Non basta più avere un buon prodotto o un buon servizio: occorre trasformare un’intuizione in un progetto industriale concreto, efficiente e sostenibile.
Che cosa significa innovare per le diverse filiere?
Nella manifattura significa automazione, digitalizzazione dei processi, uso intelligente dei dati ed efficienza energetica. In zootecnia significa agricoltura e allevamento di precisione: sistemi di monitoraggio e gestione della stalla, mungitura automatizzata, riduzione dei consumi e autoproduzione di energia. Nel turismo vuol dire riqualificare le strutture ricettive, digitalizzare l’accoglienza, puntare sulla sostenibilità e su un’offerta capace di allungare la stagione.
La Physical AI può essere una risposta anche per le pmi?
È fondamentale: aumenta precisione e produttività, consentendo di mantenere qualità e competitività in mercati internazionali sempre più esigenti. Ma la tecnologia non sostituisce le competenze, le amplifica. Le imprese che ottengono i risultati migliori sono quelle che affiancano agli investimenti la formazione e un’organizzazione all’altezza.
Con la Legge di Bilancio 2026 è tornato l’iperammortamento. Come va interpretata questa opportunità?
È importante per gli investimenti in beni strumentali legati alla trasformazione digitale ed energetica, con un orizzonte che arriva al 2028. La nostra banca è pronta a coglierla insieme alle imprese del territorio. Non mi addentro nei dettagli tecnici, che richiedono una valutazione caso per caso con i propri consulenti, ma dico che va considerata una leva di sviluppo, da inserire in una strategia aziendale strutturata, e non una semplice agevolazione fiscale. Il Gruppo Iccrea ha già predisposto professionalità dedicate a supporto delle Bcc, che mettiamo a disposizione delle aziende.
Quale ruolo può svolgere una banca di territorio nell’accompagnare questa trasformazione?
Sostenere un’impresa va ben oltre l’erogazione di credito. Significa comprendere il progetto, valutarne le prospettive e individuare lo strumento più adatto a trasformarlo in investimento. Con le società specializzate del gruppo, come Bcc Leasing e Bcc Assicurazioni, possiamo offrire una gamma completa di soluzioni: leasing strumentale per macchinari, impianti e attrezzature, compresi quelli di automazione e robotica; leasing fotovoltaico in autoconsumo per stabilizzare il costo dell’energia; leasing immobiliare per capannoni e strutture ricettive. A questi si aggiungono il leasing per veicoli commerciali e industriali e quello nautico, particolarmente interessante per l’economia del lago.
Quali vantaggi offrono questi strumenti alle imprese?
Consentono di finanziare l’intero valore del bene al netto dell’anticipo, accedere al Fondo di garanzia per le Pmi e personalizzare il piano finanziario, contando su consulenza fiscale e agevolativa. I canoni sono deducibili nei limiti di legge. È un modo per realizzare investimenti senza immobilizzare capitale che l’impresa può destinare alla crescita e alle assunzioni.
Qual è, in definitiva, la visione di Bcc Garda?
Essere banca di territorio vuol dire mantenere una relazione diretta con l’imprenditore e conoscere il contesto in cui opera. Crediamo che la competitività delle imprese bresciane passerà sempre più dalla capacità di investire con metodo in tecnologia, competenze, sostenibilità e organizzazione, pianificando bene tempi e risorse. Il nostro compito è essere accanto agli imprenditori, con le risorse e le competenze giuste, al momento giusto.